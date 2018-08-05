Prof. Dr. Hasan Ünal, Amerikalı iki bakanın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de mal varlığının dondurması gerektiğini söyledi. Ünal, Pence'in Rahip Brunson krizinin tırmanmasında büyük rol oynadığına dikkat çekti. Uluslararası ilişkiler profesörü Ünal'a göre, daha fazla vakit kaybetmeden Amerika'ya karşı yaptırım listesi de hazırlanmalı.

Ankara'nın iki bakan üzerinden Washington'a yaptığı misilleme gündemdeki sıcaklığını koruyor. Diğer yandan Türkiye'nin daha başka hangi adımları atabileceği tartışılıyor.



Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence'in krizdeki rolüne dikkat çekti. Amerikalı iki bakanın yanı sıra Pence'in de mal varlığının dondurulması gerektiğini vurguladı.



Ünal'a göre Türkiye Amerika'ya karşı yaptırım listesini de vakit kaybetmeden hazırlamalı. Listede, ekonomi ve askeri başlıklar mutlaka yer almalı.



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