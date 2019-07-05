Ünal Çeviköz'den tartışma yaratan sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Amerikan koridorunu bozma stratejisine itiraz etti. Çeviköz "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kürtlerle mücadeleye odaklanan siyasetini gözden geçirmeli" ifadelerini kullandı. Çeviköz, ayrıca yaptırım uygulanacağı gerekçesiyle S-400 alımının ertelenmesini talep etti.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK ile mücadelesiyle ilgili "Kürtlerle yapılan mücadele" ifadesini kullandı.



Çeviköz, 13 bine yakın PKK'lının olduğu Suriye'nin kuzeyinde önceliğin radikal gruplara verilmesini istedi.



CHP Milletvekli, Türk ordusunun sınır sevkiyatına da değindi.



Emekli büyükelçi, Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli olan S-400'ler için "Ertelenebilir" yorumunda bulundu.

"Bölgedeki dengeleri lehine çevirmek için bir kere S-400'lerin teslimatı ertelenir. Bunun ertelenmesinin sebebi de S-400'lerin NATO güvenliğine zarar verip vermeyeceğinin incelenmesi ile olur. Komisyon bu kararını verene kadar S-400'lerin Türkiye'ye konuşlanması ertelenebilir. Ertelendiği takdirde ABD'nin S-400'leri aldığımızdan dolayı bize uygulayacağı yaptırımlar da ertelenir ya da yaptırım olmaz."





ulusal.com.tr