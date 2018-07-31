AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ABD ile yaşanan Pastör Branson gerilimini değerlendirdi, Washington'u diplomatik nezakate davet etti. Ünal, "Böyle devam ederse ilişkilerimiz büyük zarar görecek " dedi. AKP sözcüsü, CHP'nin "yargıda adalet yok" eleştirileirne de yanıt verdi.

Amerika'nın yaptırım tehdidi ve CHP'nin yargı eleştirileri... AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CNN Türk televizyonunda gündemi değerlendirdi.



Bizim çizgimiz net. Öncelikli olarak uluslararası anlaşmalar ve müttefiklerimize karşı sorumluluğumuzdan taviz vermiyoruz. Ancak ABD bilmeli ki ilişkiler böyle devam ederse ciddi zarar görecek. Brunson'ı serbest bırakın demek saygısızlıktır. Türkiye geri adım atacak bir ülke değil.



Ünal, "Amerika böyle devam ederse ilişkilerimiz büyük zarar görecek" diye uyardı.



Ünal, Amerika'nın Twitter'dan tehdit açıklamaları yapmayı alışkanlık haline getirdiğini söyledi, Washington'u diplomatik nezakete davet etti.



AKP'li sözcü, CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu üzerinden yaptı "yargı adaletsizliği" eleştirilerine de yanıt verdi. Ünal CHP’yi, Türk yargısına hakaret etmekle suçladı.



CHP, FETÖ davalarını AİHM'de bozduracak altlığı hazırladı. CHP'nin bu ülkenin savcılarına hakaret etme hakkı yoktur. Muhalefet karşıtlık değildir, alternatiftir ama CHP'nin yaptığı muhalefet Türkiye'nin yanında olmayan bir muhalefettir.



Bu açıklamaları üzerine CHP'deki kurultay tartışmaları soruldu Ünal'a. Yanıtı, "Bizim CHP'nin iç işleriyle bir işimiz olamaz" oldu.



ulusal.com.tr

