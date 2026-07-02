Üniversite affı bugün 13.30'da Meclis'e geliyor! İşte başvuru yapabilecek iller ve şartlar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen ve Yükseköğretim Kanunu'nda köklü değişiklikler öngören kanun teklifini bugün saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen teknik çalışmalarda sona gelinirken, düzenlemenin detayları meclis koridorlarında netleşmeye başladı. Yasama sürecinin resmen başlamasıyla birlikte, başvuru takvimi ve şartları da gün yüzüne çıktı.

KİMLER FAYDALANABİLECEK? İŞTE AF KAPSAMI

Kanun teklifinde yer alan maddelere göre, aftan yararlanarak sıralarına geri dönebilecek öğrenci grupları şu şekilde belirlendi:

Ön lisans ve Lisans öğrencileri

Lisans tamamlama programlarında öğrenim görenler

Yüksek lisans ve Doktora (Lisansüstü) öğrencileri

Bir üniversiteyi kazanıp, hak elde ettiği halde kayıt yaptırmayanlar

Kritik Tarih Eşiği: Düzenlemeden yalnızca 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversitesiyle ilişiği kesilenler veya bu tarihten sonra kayıt hakkı kazandığı halde kaydını tamamlamayanlar yararlanabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? "KALDIĞIN YERDEN DEVAM" MODELİ

Teklifin yasalaşma sürecinin ardından yükseköğretime dönüş adımları şu takvime göre işleyecek:

4 Aylık Başvuru Süresi: Kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra hak sahiplerine 4 ay başvuru süresi tanınacak.

Doğrudan Kendi Üniversitelerine: Öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere şahsen ya da belirlenen kanallarla başvuruda bulunacak.

Eğitim Başlangıcı: Gerekli şartları taşıyan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kampüslerinde ders başı yapabilecek. Eğitim modelinde "kaldığın yerden devam" ilkesi benimsenecek; başarılan eski dersler ve krediler aynen geçerli sayılacak.

KİMLER AF KAPSAMI DIŞINDA TUTULACAK? (İSTİSNALAR)

Eğitim hakkını genişletmeyi amaçlayan bu düzenlemede, toplum vicdanını yaralayan suçlar ve milli güvenliğe tehdit oluşturan durumlar için çok net kırmızı çizgiler çekildi. Aşağıdaki maddelerden mahkumiyeti veya ilişiği olanlar kesinlikle aftan yararlanamayacak:

Terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından mahkum olanlar,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan hüküm giyenler,

Kayıt esnasında sahte belge sunanlar ya da sahte belge dolayısıyla üniversiteden kaydı iptal edilenler,

Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunanlar.