Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz yıl 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Trafik Polisi Fethi Sekin'i ve Mübaşir Musa Çam'ı kampüslerde andı

Geçtiğimiz yıl 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında Trafik Polisi Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Çam şehit olmuştu. Terör saldırısının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen üniversite gençliği şehitleri unutmadı. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi'nde Fethi Sekin'i anan TGB'liler, kampüslerde basın açıklamaları yaptı. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyan gençlerin ellerinde taşıdıkları Fethi Sekin posterleri dikkat çekti. Fethi Sekin için yapılan anmalara yoğun bir şekilde katılım gösteren öğrenciler, anmaya alkışlarla destek verdi.



"Milletimizi bölmeye çalıştılar ancak başaramadılar"



Ege Üniversitesi'nde 1 Nolu Yemekhane'de gerçekleştirilen anmada TGB İzmir İl Yöneticisi Ümit Çalışkan, "Geçen yıl bugün İzmir Adliyesi önünde PKK tarafından haince bir saldırı gerçekleştirilmek istendi. Bu saldırı ile milletimizi bölmeyi amaçladılar. Ancak hedeflerine ulaşamadılar. Bu teröristlerin karşısında milletine göğsünü germiş Fethi Sekin vardı. Fethi Sekin, gözünü bile kırpmadan bu hainlere karşı kahramanca direnmiş ve şehit olmuştur" dedi.



"Vatanımızda ve üniversitelerimizde terör örgütlerine geçit vermeyeceğiz"



Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu önünde ve yemekhanede gerçekleştirilen basın açıklamasında Dokuz Eylül Birim Örgüt Başkanı Aslı Gizem Bülbül, "Bizler Türkiye Gençlik Birliği üyeleri olarak şehidimiz Fethi Sekin'i anmak için buradayız. Bizler tıpkı Ömer Halisdemir gibi, tıpkı Hasan Tahsin gibi, tıpkı Fethi Sekin gibi vatanımızda ve üniversitelerimizde terör örgütlerine geçit vermeyeceğiz. Türk gençliği olarak PKK ve FETÖ'nün arkasında Amerika olduğunu biliyoruz" diyerek Amerika ve Amerika'nın taşeron örgütlerinin Türkiye'yi bölemeyeceğini vurguladı.



"Türk milleti vatanı için şehit düşen Fethi Sekinler sayesinde ayaktadır"



Katip Çelebi Üniversitesi'nde ise yemekhanede gerçekleştirilen anmada Katip Çelebi Üniversitesi Birim Örgüt Başkanı Elfide Nur Atalay, "O gün kahraman Türk polisi Fethi Sekin, bu saldırıyı engelleyerek onlarca yurttaşımızın hayatını kurtardı. Türk milleti bugün vatanı için şehit düşen Fethi Sekinler sayesinde ayaktadır. Bizler TGB olarak ülkemizi Fethi Sekin gibi koruyacağımıza ve böldürmeyeceğimize söz veriyoruz" dedi.



Şehit Polis Fethi Sekin için yapılan anmalarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı ve öğrencilere Fethi Sekin'in resminin olduğu yaka kartları dağıtıldı.



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