Üniversite harçları geri mi döndü? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar' olay oldu. Bazı yayın organları üniversitelilerden yeniden harç alınacağı şeklinde haberler yaptı. İletişim Başkanlığı ise iddiaları yalanlayıp işin aslını paylaştı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "'Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek.' iddiası doğru değildir" ifadelerini kullandı?