Üniversite hastanesinde rüşvet skandalı: 4'ü doktor 8 şüpheli adliyede

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli bazı doktorların medikal firmalar üzerinden veya doğrudan hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine hukuki süreç başlattı. Soruşturma talimatının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Dosya kapsamında yürütülen kolluk kuvveti çalışmalarında şüphelilerin faaliyetleri incelemeye alındı. Savcılık ve emniyet birimlerince şüpheliler hakkında, "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

5 BÖLGEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından salı sabahı operasyon için düğmeye bastı. Samsun'un Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3'ü profesör ve 1'i doçent olmak üzere 4 doktor, 4 medikal firma çalışanı veya sahibi ile rüşvet veren 10 hasta yakını yakalandı. Toplam 18 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında rüşvet verdiği gerekçesiyle yakalanan 10 hasta yakını, polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında 3'ü profesör, 1'i doçent 4 doktor ile 4 medikal firma çalışanı ve sahibinin bulunduğu toplam 8 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.