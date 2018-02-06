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Üniversite Mehmetçik için kolları sıvadı

Siyasetin gündeminde Afrin harekatı ve Türk Tabipleri Birliği’nin tepki çeken “savaş halk sağlığı sorunudur” açıklaması var. TTB’nin bildirisine AKP ve MHP bir kez daha tepki gösterdi, CHP ise bildiriyi savunmaya devam etti. Vatan Partisi ise hem AKP’nin hem de CHP’nin yaklaşımını eleştirdi.

Üniversite Mehmetçik için kolları sıvadı

Çelik yelek, çelik miğfer, gözlük, kalkan, koruyucu giysiler,  barınma çadırları, koruyucu örtüler ve uyku tulumları... 

Mehmetçiğin zorlu görevlerinde kullandığı kıyafet ve teçhizatlar emin ellerde...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli zorlu görevlere, Egeli uzmanların onayından geçen kıyafet ve teçhizat ile çıkıyor. 

Ege Üniversitesi tarafından analiz edilen kıyafetler özenle testlerden geçiyor. 



Kıyafetler Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi tarafından laboratuvarlarda inceleniyor. 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, laboratuvarı ziyaret etti. Budak, Üniversite olarak ordumuzun yanındayız dedi.  

Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezinin Müdürü   Prof. Dr. Faruk Bozdoğa'da merkezde yapılan testlerle ilgili bilgi verdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin harekatı #Türk Tabipleri Birliği #AKP #chp #TTB #ege üniversitesi #Türk Silahlı Kuvvetleri #Emniyet Genel Müdürlüğü
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