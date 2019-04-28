Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarından etkilenen üniversite öğrencileri "Hayalet fener" geliştirdi. Savunma ve güvenlik alanları için tasarlanan fener, zifiri karanlıkta elde ettiği net görüntüyü dijital ortama aktarabiliyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden bir grup öğrenci "Hayalet fener" adını verdikleri gece görüşlü el feneri tasarladı.



Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mikail Özçiloğlu başkanlığında çalışma yürüten öğrenciler, zifiri karanlıkta elde ettiği net görüntüyü dijital ortama aktarabilen bir sistem geliştirdi.



Hayalet Fener ile ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Özçiloğlu, sistemin başta güvenlik alanında olmak üzere çeşitli sektörler tarafından kullanılabileceğine dikkat çekti.



Sınır ötesi operasyonlardan etkilenerek projeye başladıklarını vurgulayan öğrencilerin bir sonraki hedefi, elde edilen görüntüyü saat ve gözlüğe aktarabilmek...



Öğrenciler, imkan verilmesi durumunda hayalet feneri daha ileri noktalara taşıyabileceklerini belirtiyor





ulusal.com.tr