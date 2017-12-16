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Üniversite öğrencisi kız tabancayı iç çamaşırında saklamış

Konya'da üniversite öğrencisinde 7 tabanca yakalandı. Yurda kaçak yollardan silah getirdiği iddia edilen zanlı ile kuryelik yaptığı öne sürülen üniversite öğrencisi tutuklandı

Üniversite öğrencisi kız tabancayı iç çamaşırında saklamış

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli ile kuryelik yaptığı iddia edilen üniversite öğrencisi kız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, biri kadın 2 kişinin yasa dışı yollardan ülkeye getirilen tabancaları kent merkezinde piyasaya süreceği istihbaratına ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların, Güneydoğu'dan otobüsle kente geldiklerini tespit eden ekipler, plakası belirlenen otobüsteki Banu A. (21) ve Ömer T'yi (38) düzenledikleri operasyonla yakaladı. 

Yapılan aramada üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Banu A'nın kol çantasında 6 ve iç çamaşırında bir tabanca ele geçirildi.

Ömer T'nin silahları temin ettiği, Banu A'nın da para karşılığı kuryelik yaptığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #üniversite #Konya
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