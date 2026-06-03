Üniversitede dolandırıcılık: İTÜ Spor Tesislerinde 4.5 Milyon liralık yolsuzluk!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iştiraki olan bir şirkete bağlı spor tesislerinde, akıllara durgunluk veren bir yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Üniversitede dolandırıcılık: İTÜ Spor Tesislerinde 4.5 Milyon liralık yolsuzluk!
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Tesis üyeliklerinden elde edilen milyonlarca liralık geliri üniversitenin resmi hesapları yerine kendi şahsi banka hesaplarına aktardığı saptanan çalışanlara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin bu yöntemle kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattığı saptandı.

GENEL MÜDÜRÜN DİKKATİ DEV VURGUNU ORTAYA ÇIKARDI

Yolsuzluk zinciri, spor tesisi şirketinin Genel Müdürü'nün mali tabloları incelemesiyle deşifre oldu. Gelirlerdeki bariz düşüş ile giderlerdeki ani artışı fark eden Genel Müdür, durumdan şüphelenerek konuyu derhal emniyet birimlerine aktardı. Gelen resmi ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı ve teknik bir inceleme başlatıldı. Yapılan derinlemesine siber ve mali incelemelerde, resmi olarak 300 kişi kapasiteli olan spor tesisine, bu kapasitenin çok üzerinde gizli kayıt yapıldığı belirlendi.

PARALARI KENDİ ARALARINDA PAYLAŞMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin ortaya çıkardığı hileli yöntemin detayları adeta pes dedirtti. İddialara göre, vatandaşların internet üzerinden spor tesisine üyelik kaydı yaptırdığı sırada yatırdığı ücretlerin üniversite kasasına aktarılması gerekirken, sistem üzerinden manipülasyon yapılarak çalışanların şahsi hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, bu yasadışı organizasyonu yönettikleri iddia edilen Gökhan K. ve Mehmet İ.'nin, internet üzerinden yatırılan paraların bir kısmını kendi hesaplarına, bir kısmını ise şebekeye dahil ettikleri diğer çalışanlar ile arkadaşlarının hesaplarına aktardığı belirlendi. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüphelilerin; aralarında tesis yöneticileri, bir yöneticinin eşi, yakın arkadaşları ve bazı personellerin de yer aldığı organize bir yapı oluşturarak, üyeliklerden elde edilen tüm sıcak nakit gelirleri kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıkarıldı.

4,5 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Emniyetin mali suç uzmanları tarafından yapılan geriye dönük hesap incelemelerinde, şebeke üyelerinin bu hileli yöntem ve paravan transferlerle yaklaşık 4,5 milyon liralık haksız kazanç sağladığı resmi kayıtlara geçti. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve burardaki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, yürütülen sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, kurulan dolandırıcılık çarkının elebaşı olduğu öne sürülen baş şüpheli Gökhan K.'nin emniyetteki resmi sorgusunda ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Büyük yankı uyandıran dev operasyonla ilgili adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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