Üniversitede infial yaratan olay! Öğretim Görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı

Kastamonu, üniversite dünyasını sarsan dehşet verici bir cinsel saldırı ve darp iddiasıyla sarsıldı. Bir üniversite öğrencisinin çıplak halde balkondan atlayarak ağır yaralandığı olayda, evde bulunan öğretim görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın 2’nci katındaki daireden çıplak halde aşağı atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hızını kesen ancak ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE SUÇ YAĞMURU

Olay anında evde bulunan ve Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen A.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma sonucunda, olayın bir "kaza" olmadığına dair güçlü bulgulara ulaşıldı.

Adliyeye sevk edilen A.D., "Nitelikli Cinsel Saldırı" başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla karşı karşıya kaldı. Şüpheliye yönelik suçlamalar şunlar:

Nitelikli Cinsel Saldırı
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
Silahla Tehdit
Mala Zarar Verme ve Hakaret

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.D., cezaevine gönderilirken, üniversite yönetiminin de idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

