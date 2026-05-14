Üniversitede infial yaratan olay! Öğretim Görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı

Olay, Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın 2’nci katındaki daireden çıplak halde aşağı atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hızını kesen ancak ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE SUÇ YAĞMURU

Olay anında evde bulunan ve Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen A.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma sonucunda, olayın bir "kaza" olmadığına dair güçlü bulgulara ulaşıldı.

Adliyeye sevk edilen A.D., "Nitelikli Cinsel Saldırı" başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla karşı karşıya kaldı. Şüpheliye yönelik suçlamalar şunlar:

Nitelikli Cinsel Saldırı

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Silahla Tehdit

Mala Zarar Verme ve Hakaret

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.D., cezaevine gönderilirken, üniversite yönetiminin de idari soruşturma başlattığı öğrenildi.