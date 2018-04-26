Hükümetin üniversiteleri bölen tasarısı Meclis Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti. Tasarıya tepkiler de giderek artıyor. İstanbul Üniversitesi'nde binlerce öğrenci ve akademisyen tasarını geri çekilmesi için bugün yine eylemdeydi.

Hükümetin hedefinde İstanbul, Gazi, Selçuk, İnönü, Dumlupınar, Sakarya, Mersin, Erciyes, Karadeniz Teknik ve Sütçü İmam üniversiteleri vardı. Tasarıya Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi de eklendi.Tasarıya en büyük tepki İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Binlerce öğrenci ve akademisyen yine üniveristenin tarihi Beyazıt kapısı önünde toplandı.Tasarının ilk halinde yer alan İstanbul İbni Sina Üniversitesi’nin adı komisyonda İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) olarak değiştirildi. Tasarı yasalaşırsa, aralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin de olduğu pek çok fakülte İstanbul Üniversitesi'nde ayrılıp yeni kurulacak bu üniversiteye bağlanacak.Mücadelede kararlı olan öğrenci ve akademisyenler tasarı geri çekilene kadar üniversite önünde nöbet tutacak.