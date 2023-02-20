Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK merak edilen 16 soruyu cevapladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime başlanabileceği, şartların elverişli hale gelmesi durumunda nisan ayı başı itibarıyla hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirilebileceğine karar verilmişti. Bu kararlar sonrasında YÖK, öğrenciler tarafından sıkça sorulan 16 soruyu yanıtladı.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin sorular ve cevapları şöyle: