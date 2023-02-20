Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK merak edilen 16 soruyu cevapladı
YÖK, üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin sıkça sorulan 16 soruyu yanıtladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime başlanabileceği, şartların elverişli hale gelmesi durumunda nisan ayı başı itibarıyla hibrit öğretim seçeneğinin de değerlendirilebileceğine karar verilmişti. Bu kararlar sonrasında YÖK, öğrenciler tarafından sıkça sorulan 16 soruyu yanıtladı.
YÖK'ün internet sitesinde yer alan bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin sorular ve cevapları şöyle:
1- BAHAR YARYILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek. Öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmesi gerekiyor.
2- 2022-2023 BAHAR YARIYILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM NASIL YÜRÜTÜLECEKTİR?
Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecek.
3- UZAKTAN ÖĞRETİM TÜM BAHAR YARIYILINDA MI UYGULANACAK?
Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecek.