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Üniversiteleri bölme kararına karşı eylemler sürüyor

Üniversiteleri bölme kararına karşı İstanbul ve Ankara'daki eylemler sürüyor. Başkentteki Gazi Üniversitesi’nin bölünmesine tepki gösteren öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci eylem yaptı. Hukuk Fakültesi önünde yapılan ortak açıklamada, “Kaybeden Türkiye ve Türk bilimi olacaktır” denildi.

Üniversiteleri bölme kararına karşı eylemler sürüyor
Ankara'dan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakultesi önünden seslendiler hükümete, bölünme kararına tepki gösterdiler. 

Üniversiteleri bölme kararının kurbanlarından biri de Gazi Üniversitesi. Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri. 

Kararla üniversitnin bazı bölümlerinin Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanması planlanıyor. 

İşte bu karara karşı öğretim üyeleri ve öğrenciler günlerdir eylemde. Bu kez adres Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüydü. 

Gazi Üniversitesi Dekanı Profesör Doktor Kadir Arıcı, “Kaybeden Türkiye ve Türk Bilimi olur” dedi.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Doğan da, “Üniversitemizin geleceği kaygısıyla buradayız” ifadelerini kullandı.

Eyleme Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran da destek verdi.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
 
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