Üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar devam ediyor. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda , öğrenci ve öğretim görevlileri açık alanda ders işleyerek tasarıya tepki gösterdi.

Açık havada ders yaptılar üniversitelerin bölünmesine işte böyle tepki gösterdiler.Üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına karşı yapılan protestolar sürüyor.İstanbul Beyazıt Meydanı'ndan da bölünmeye tepki sesleri yükseldi. Öğrenci ve öğretim görevlileri açık alanda ders işleyerek tasarıya karşı çıktılar...Hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri yasa tasarısı geri çekilene kadar mücadele etme sözü verdi...