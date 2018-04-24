Hükümet,15 yeni üniversite kurulmasına dair yasa tasarısı hazırladı. 2'si vakıf olmak üzere 5 yeni üniversite kurulması planlanırken, 10 üniversitenin bölünerek yeni üniversitelere bağlanması gündemde. Tasarıya karşı aralarında eski rektörlerin de bulunduğu çok sayıda bilim insanı harekete geçti.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısıyla İstanbul, Gazi ve İnönü gibi köklü üniversitelerin bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.



Aralarında eski rektörlerin de olduğu çok sayıda bilim insanı üniversitelerin bölünmesine karşı imza kampanyası başlattı. turkiyeuniversiteleriorg'ta başlatılan "Türkiye’nin üniversiteleri bölünerek değil, birleşerek güçlenecektir" adlı kampanyada "Bilimin kılavuzluğunda ilerleyerek, eğitime ve üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize güvenimiz tamdır" denildi.



İmza kampanyasına ilişkin yapılan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, üniversitelerimizi bölerek zayıflatan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir.



TBMM’den talebimiz, Tasarı’yı komisyona geri göndermesi ve tekrar değerlendirilmesi için yetkilerini kullanmasıdır.



Bilimin kılavuzluğunda ilerleyerek, eğitime ve üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize güvenimiz tamdır.‎"



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ulusal.com.tr