TGB İstanbul İl Başkanı Barış Demiralay, Ulusal Kanal’da Gülgûn Feyman’ın sunduğu “Nasıl Yani” programında üniversitelerin bölünmesi gündemiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İstanbul İl Başkanı Barış Demiralay ve İstanbul Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Volkan Kara, Ulusal Kanal’da Gülgûn Feyman'ın sunduğu “Nasıl Yani” programına konuk oldu.



‘CUMHURİYETİMİZİN BÜTÜN KALELERİNE SALDIRDILAR’

“Erken seçim kararında olduğu gibi hükümet her alanda plansız, programsız ilerliyor. Üniversitelerin bölündüğü yasa tasarısının açığa çıkması bunun kanıtı oldu.16 yıllık AKP iktidarında, neoliberal Amerikancı iktidarlar döneminde Cumhuriyetimizin bütün kalelerine saldırılar oldu. Fabrikalarımıza saldırıldığı, bütün kamu iştirakleri satıldığı gibi şimdi de üniversiteler bölünüyor.”sözlerini sarf eden Barış Demiralay, “Türk gençliği, Türkiye’nin bölünmesi ve kutuplaşması gibi meselelerinde hep ilerici bir tavır almıştır.ODTÜ’nün rektör ve yönetiminin değiştirilip Türk Üniversitesi yapılması yine gençliğin vesile olduğu 27 Mayıs’ın başarısıydı. Gençlik, üniversite öğrencisine danışılmadan üniversiteleri bölmeye çalışanlara karşı yine tavrını ortaya koyacak ve üniversiteleri bölme girişimi sonuçsuz kalacaktır.” ifadelerini kullandı.



‘EKONOMİ CANLANSIN DİYE ÜNİVERSİTE AÇIYORLAR’

İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi bölündüğü takdirde bu üniversitelerde hem eğitim imkanlarının azalacağı hem de eğitimde gerileme yaşanacağına dikkat çeken Demiralay, “Hiçbir gerekçe sunmadan üniversiteleri bölüp isimlerini siyasetçilerin isimleriyle değiştiremezsiniz. Bunu Türk milletine hiçbir şekilde açıklayamazsınız.Bu yasayı hazırlayanlar, onaylayanlar bu gerçeklerden habersiz olabilir, Erdoğan’ın danışmanları bilmiyor olabilir ama biz o gerçekleri bir kez daha hatırlatalım: Geçtiğimiz yıl 350 bin kontenjan boş kaldı. 10 milyon genç ya işsiz ya da alanı dışında çalışıyor. Siz sırf ekonomi canlansın, esnaf sevinsin diye yeni üniversite açıyorsunuz.Türkiye'de üniversitelerin ihtiyacı Atatürkçü, istikrarlı, tüketen değil üreten, yüzeysellikten kurtulmuş bir eğitim politikasıdır." dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Volkan Kara: "Üniversitelerin bölündüğü yasa tasarısının kabul edilmesinden hemen sonra tepkimizi ortaya koyduk. 'Cerrahpaşa Kan Kaybediyor' adlı çalışmamızla bu karara karşı çalışmalar yürüttük.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri bu okulun öğrencisi olarak mezun olmak istediklerini, hocalarımız bu okulda eğitim vermekten çok memnun olduklarını belirtiyor. Ancak emeklerimiz bir imza ile yok edilmeye çalışılıyor.Hocalarımızla birlikte hayalimizdeki üniversiteleri biz yaratacağız. Biz bu görevi Bursa Nutku’ndan alıyoruz.” sözlerini kaydetti.



‘ATATÜRK’ÜN POLİTİKALARI YENİDEN UYGULANSIN’

“Üniversitelerin geleceğini üniversitelere bırakmak gerekir. İç işleyiş demokratik yapıda olmalıdır. Üniversiteler ne kadar özerk olursa bilimsel araştırma sayısı ve nitelikli mezun sayısı da o kadar artacaktır. Üniversiteleri akademik kadrosundan idari personeline kadar özerk bir konuma getirme hedefimiz var.” sözlerini sarf eden Barış Demiralay, “Atatürk’ün bilimin gelişmesine, eğitimin yaygınlaşmasına, Türkçe bilim yapılmasına yönelik akılcı, vizyonlu, planlı politikalarının yeniden uygulanmasını istiyoruz. Türkiye'nin birlik olmaya ihtiyaç duyduğu; kutuplaşmanın, anlamsız bölünmelerin gereksiz olduğu bir dönemdeyiz. AKP iktidarını hatasının farkına varmaya, hatasından dönmeye ve üniversiteleri bölen yasadan geri adım atmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kulandı.





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