Var olan üniversitelerin bölünerek 15 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, hükümet tarafından meclise sunuldu. Tasarı yasalaştığı takdirde başta İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi olmak üzere 10 üniversite bölünerek yeni üniversite ve fakülteler kurulacak. Gençlik ise üniversitelerini bölecek tasarıya tepkili. Tasarıyla bölünmesi planlanan İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle konuştuk.

Tasarı yasalaştığı takdirde başta İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi olmak üzere 10 üniversite bölünerek yeni üniversite ve fakülteler kurulacak. Gençlik ise üniversitelerini bölecek tasarıya tepkili. Tasarıyla bölünmesi planlanan İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle konuştuk.



“MENDERES’İ SAHİPLENENLER ONU YIKANLARI DA HATIRLASIN”



Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gençlik Birliği İstanbul İl Başkanı Barış Demiralay, “Üniversitelerle, öğrenciyle Türk gençliğiyle kavgaya girenler yıkılır. Adnan Menderes’i sahiplenenler onu yıkanları da hatırlasın. 27 Mayıs Devrimi’mizdeki gençliğin belirleyici rolünü hatırlasın. Üniversiteye, öğrenciye, hocaya tahammül edemeyen Demokrat Parti iktidarını gençlik devirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Demiralay, “Çocuklarını yurt dışında paralar saçarak okutanlar Türkiye’nin köklü üniversitelerinin kıymetini bilmezler. Geçtiğimiz gün meclise sunulan ‘Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ ile Türkiye’nin en köklü üniversitelerine bir saldırı düşünülmektedir. Tasarıda hiçbir gerekçe belirtilmemiştir. Yeni kurulacak naylon üniversitelerin içi böyle doldurulmak istenirken bilim ve aydınlanmanın kaleleri olan köklü üniversitelerimizin içi boşaltılmaktadır. Üniversitelerin ve öğrencilerin geleceğini gerçekten düşünenleri göreve çağırıyoruz.” sözlerini kaydetti.



“Hazırlanan tasarı köklü üniversiteleri; tarihinden, geleceğinden koparma ve açılacak üniversitelere reklam yapma amacını taşımaktadır. Kampüsümüzün ismini değiştirip başka bir üniversiteye bağlamanın ne biz hekim adaylarına ne de hizmet ettiğimiz Türk halkına faydası vardır.” sözlerini sarf eden İstanbul Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Volkan Kara, “Üst düzey tarihsel birikime sahip fakültelerimiz; reklam olarak duyulma değil başarıları ve ödülleriyle anılma mecburiyetindedir. Bu tasarının sahipleri, en yakın zamanda bu tarihi yanlıştan dönmelidir. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin 190 yıllık birikimi aynı üniversitede aynı isimle insanlığa hizmet etmeye devam edecektir.” dedi.



CUMHURİYET VE BİLİM DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR



“Tarihi asırlara dayanan, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'ni bölmek veya bölmeye çalışmak hangi akla mantığa sığar?” diyen İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencisi Ceren Yılmaz, “Bu yasa tasarısı ile vatanseverliğin ve aydınlanmanın kaleleri olan üniversitelerimizin içi boşaltılmaktadır. Bu açıkça cumhuriyet ve bilim düşmanlığıdır. Öğrenciler önce bu köklü üniversiteleri kazanmak için çalışıyordu, şu anda da kazandıkları üniversiteleri kaybetmemek için çalışıyor.” sözlerini kaydetti.





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