Antalya’da üniversiteli gençler, üst geçit istedi. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Arkadaşları tam da o noktada eylem yaptı. Karanfiller bıraktılar. Kavşağa üst geçit yapılmasını istediler.

Aslıhan Kocapınar hayatını kaybettiğinde Henüz 19 yaşındaydı. Arkadaşları, O’nu yaşamdan koparan yerde eylem yaptı.



Antalya’da üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar, yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Öğrenci arkadaşları "başka acılar yaşanmasın" diye bir araya geldi. Basın açıklamasını Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel yaptı.



Aslıhan’a otomobilin çarptığı noktaya karanfil bıraktılar. Ardından Mimarlık Fakültesine kadar yürüdüler. Aslıhan İç Mimarlık Bölümü öğrencisiydi. Arkadaşları fakülte girişini karanfillerle donattılar.



Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu Başkanı Osman Zeybekoğlu yetkililere seslendi.



Bu arada kazanın olduğu yere, Karayolları tarafından bir üst geçit yapmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.



ulusal.com.tr