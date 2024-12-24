Üniversiteli öğrencilere part time çalışma fırsatı

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatı boyunca cep harçlıklarını kazanmalarına olanak tanıyacak yeni bir proje hayata geçiriliyor. Hükûmet, AK Parti’nin 2023 Seçim Beyannamesi’nde yer alan gençlere yönelik vaatlerden birini daha gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üniversiteli öğrencilere part time çalışma fırsatı
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CnnTürk’ün haberine göre, proje kapsamında, üniversite öğrencilerinin sosyal programlara (ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik gibi) katılımı sağlanarak gençlerin hem sosyal hayata katkıda bulunmaları hem de üniversite yıllarında istihdamla tanışmaları hedefleniyor. Ayrıca esnek çalışma modelleriyle öğrencilerin ders programlarına uygun çalışma saatleri sunulacak.

KÜTÜPHANELER VE SOSYAL TESİSLERDE  GÖREV ALINACAK

Projenin ilk etabında, yaklaşık 60 bin üniversite öğrencisi kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ve spor komplekslerinde part-time çalışma imkânına sahip olacak. Ayrıca sosyal hizmetler ve çevre projelerinde görev alarak eğitim yıllarını daha verimli geçirebilecekler.

Öğrencilerin ayda 10-12 bin lira arasında bir ücret kazanması planlanıyor. Çalışma saatleri ise okul programlarına göre ayarlanacak. Ücretlerin İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağı belirtilirken, uygulamanın ilerleyen süreçte kadınlar ve dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

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