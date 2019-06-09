Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama yeniden gündeme geldi. Çok sayıda vatandaş, ünlü avukat Ersan Şen'in EYT ile ilgili sözlerini paylaşıyor. Ersan Şen, "Kanaatimce emeklilikte yaşa takılmada en önemli mesele, şu prim gününü doldurduğu halde yaş nedeniyle neyi, niçin bekliyorsunuz? Sorun, bu" ifadelerini kullanmıştı

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) talepleriyle ilgili ünlü avukat Ersan Şen'in yaptığı açıklamalar, tekrar paylaşılmaya başlandı.



Ersan Şen, bir televizyon kanalındaki programda EYT ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.



Şen, şunları söylemişti:



"EYT'lilerle ilgili birkaç söz söyleyeyim. Emeklilikte yaşa takılmak nedir diye bakıyoruz biz de. İlginç bir ülkeyiz tabi. Biliyorsunuz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda ısrarcı olmamasının sebebi, iktisadi durum, dengeler. Tabi emeklilikte yaşa takılmakta şöyle bir ilginçlik var. Prim gününü dolduruyorsunuz yaşı bekliyorsunuz. Şimdi, prim gününü dolduruyorsan yaşı niye bekliyorsun. Ayrıca bir dönemde bunu uygulamamış. Şimdi uyguluyorsun. Mesela deniyor ki, '2019 yılında prim gününü doldurdun ama yaşta 5 yıl 6 yıl daha emeklilik maaşı bağlanması için bekleyeceksiniz'. Diyor ki 'ben niye bekleyeceğim? Prim günümü doldurmuşum. Yükümlülüğümü yerime getirmişim. Sen çıkardığın kanunda o zaman prim gününü daha uzun tutsaydın.' Ben aynı fikirdeyim. Üretim gücümüz düşük, verimli çalışmayı artırmamız lazım. Bu anlamda denilen doğru bir taraftan da işsizlik de var. Onun da azaltılması gerekiyor ya da iyi iş alanları oluşturacaksınız. Kanaatimce emeklilikte yaşa takılmada en önemli mesele, şu prim gününü doldurduğu halde yaş nedeniyle neyi, niçin bekliyorsunuz? Sorun, bu."



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