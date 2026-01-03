Ünlü bankaya şafak operasyonu: 4 ilde düğmeye basıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Q Yatırım Bankası'na yönelik yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması derinleşiyor.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

YASAL SINIRIN ÜZERİNDE FAİZ VURGUNU

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre süreç, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturma dosyasında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetkilerin dışına çıktığı belirtildi. Şüphelilerin, özellikle mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verdikleri, ancak bu işlemlerde TCMB'nin belirlediği faiz oranlarının çok üzerinde rakamlar uygulayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturmanın önceki safhalarında, 7 Kasım 2025 tarihinde banka yetkilileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu hakkında adli işlem yapılmıştı. Dosyanın kapsamını genişleten savcılık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde, şüpheli Ali Ercan'la bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır."

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan Önem, Saraçoğlu, Ordu, Çatman, İnce, Başgüdücü, Yılmaz, Özekmekçi ve Soylu yakalandı.

Kolluk kuvvetleri, şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerini sürdürüyor. Bu işlemlerin, şahısların örgüt içi konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin takibi amacıyla yapıldığı belirtildi. Açıklamada, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi adına soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.