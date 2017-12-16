Almanya doğumlu ünlü bilim insanı ve televizyon sunucusu Profesör Heinz Wolff 89 yaşında hayatını kaybetti. Wolff'ta kalp yetmezliği yaşadığı açıklandı

Ünlü bilim insanı ve televizyon sunucusu Heinz Wolff 89 yaşında öldü.



Wolff'un ailesinin Brunel Üniversitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Almanya doğumlu Wollf'un 15 Aralık'ta kalp yetmezliği yaşadığı belirtildi.



1983'te Tıbbi Araştırma Konseyinden Brunel Üniversitesine geçen Profesör Wolff, Avrupa Uzay Ajansı'nın eski bir danışmanıydı ve BBC2'nin 1977'den 1986'ya kadar uzanan bilimsel gösterisi The Great Egg Race'i sundu.



Bilim insanı Wolff, Oxford'daki okulun hematolojisinde çalışmaya başlamadan önce, hastanın kan hücrelerini saymak için bir makine icat eden ve birincil fizyoloji ve fizik derecesi ile University College London'tan mezun olan Radcliffe Infirmary'de çalıştı.



ulusal.com.tr