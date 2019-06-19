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Ünlü danışmanlık şirketi başkanı, merak edilen genel af ve ceza indirimiyle ilgili kulis bilgisini paylaştı - Son dakika 19 Haziran 2019 Çarşamba genel af ve ceza indirimi haberleri

2019 genel af ve ceza indirimine dair çok sayıda araştırma yapılırken kritik bir açıklama yapıldı. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, resmi açıklamanın beklendiği sıralarda aldığı kulis bilgisini açıkladı

Ünlü danışmanlık şirketi başkanı, merak edilen genel af ve ceza indirimiyle ilgili kulis bilgisini paylaştı - Son dakika 19 Haziran 2019 Çarşamba genel af ve ceza indirimi haberleri

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Kulat, "Resmî açıklama beklenirken aldığım can sıkıcı kulis bilgisi" ifadelerini kullandı.

Kulat'ın paylaştığı kulis bilgisine göre, bir af ya da ceza indirimi yok.

Açıklamalarını sürdüren Kulat, şunları aktardı:

"Maalesef bir AF yada CEZA İNDİRİMİ yok. 

Hatta Ceza Infaz Yasası nda da mahkum lehine (beklendiği şekilde) bir düzenleme yok. 

Daha çok teknik düzenlemeler ve mahkumun ailesiyle görüntülü konuşma yapabilmesi vs...."

ulusal.com.tr

Etiketler; #genel af #ceza indirimi
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