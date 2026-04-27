Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi 'çocuğun fuhuşuna aracılık etme' suçundan tutuklandı

Habertürk'ün haberine göre, ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı. İddialar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında işlemleri tamamlanan Özgür Gökçe, adli makamlara sevk edildi.

'ÇOCUĞUN FUHUŞUNA ARACILIK ETME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan şüpheli, mahkeme heyeti tarafından "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklandı.