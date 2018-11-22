Hidromek'in kurucusu Hasan Basri Bozkurt yaşamını yitirdi. İş makineleri üreten Hidromek’i yarım asır kadar önce kuran Bozkurt’un cenazesi yarın toprağa verilecek.

HİDROMEK'in twitter adresinden duyurulan ölüm haberinde şu ifadeler paylaşıldı:



Türk sanayisinin gelişiminde büyük emeği olan Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Basri Bozkurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hepimizin başı sağolsun. Kurucumuz Hasan Basri Bozkurt'un cenazesi, 23.11.2018 Cuma günü Cuma namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'de kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Kabristanlığı'na defnedilecektir.



Ayrıca cenaze için çiçek göndermek isteyenlerin çiçek göndermek yerine ASO Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmaları istendi.





HASAN BASRİ BOZKURT KİMDİR?

Hasan Basri Bozkurt baba tarafından aslen Erzincan‘lıdır. 1947 senesinde Erzincan Kemaliye (Eğin) İlçesi, Başpınar Beldesi'nde dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini memleketinde tamamlamış ardından Ankara'da Endüstri Meslek Lisesi Makine bölümünü bitirdi.



Ankara Siteler'de küçük bir atölyede Hidromek'i kuran Bozkurt zaman içinde önemli bir başarı elde etti. Şirket, ürünlerin bir bölümünü ihraç da ediyor.



Hidromek A.Ş kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Aynı okulda lisansüstü eğitimine devam ederek 1973 yılında Yüksek Makine Mühendisi oldu. Çalışma hayatına 1973 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Makine Mühendisi olarak başlayan Bozkurt, 4 yıl burada hizmet verdikten sonra 1978 yılında Karayolları teşkilatından ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı HİDROMEK'i kurdu.



Eğitime büyük önem veren Hasan Basri Bozkurt, özellikle okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu “Kalifiye” eleman yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek eğitim kurumlarıyla çeşitli iş birliklerini hayata geçirdi. Ankara Sanayi Odası ile yürütülen “Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP)”nın kurulmasında ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki “ASO Teknik Koleji”nin yapılmasında aktif rol üstlendi. Çankaya Üniversitesi ile iş makineleri alanında bilgi birikimi olan mühendislerin yetişmesini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol de yine kendi imzasını taşımaktadır. Hasan Basri Bozkurt, evlidir ve iki çocuk babasıydı.