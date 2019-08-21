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Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun birkaç lüks aracını satışa çıkardığı belirtildi

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun garajındaki lüks araçlardan beşini satışa çıkardığı ifade edildi. Ağaoğlu, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdiği ifade edildi

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun birkaç lüks aracını satışa çıkardığı belirtildi

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun maddi sıkıntı yaşadığı öne sürüldü.

Bu çerçevede bazı lüks araçlarını satışa çıkardığı aktarıldı.

300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdiği ifade edilen Ağaoğlu'nun  satışa çıkardığı otomobiller yüksek kilometreye sahip olduğu vurgulandı.

Ağaoğlu’nun satışa koyduğu otomobiller ve fiyatları şu şekilde:

"2013 model Rolls Royce Fantom – 3 milyon 700 bin lira

2012 model Bentley Flysuper – 1 milyon lira

1975 model Rolls Royce – 300 bin lira

2012 model Bentley Mulsana – 1 milyon 200 bin lira

2016 model Rolls Royce Wraith Cabrio – 3 milyon lira"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali ağaoğlu #lüks araç satışı
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