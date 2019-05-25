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Ünlü iş insanı Necati Saruhan yaşamını yitirdi

Saruhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Türk TV’nin sahibi, ünlü iş insanı Necati Saruhan vefat etti. Şişli Rizeliler Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Onursal başkanimiz NECATI SARUHAN vefat etti. Cenazesi 26 Mayis 2019 Pazar ögle namazina müteakip Altunizade Marmara Ilahiyat Fakültesi camiinden kaldirilacaktir. Merhuma Allahtan rahmet Saruhan Ailesine ve sevenlerine bassagligi dileriz." denildi

Ünlü iş insanı Necati Saruhan yaşamını yitirdi

Saruhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Türk TV’nin sahibi, ünlü iş insanı Necati Saruhan vefat etti.

Saruhan'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Necati Saruhan'ın cenazesi, yarın Üsküdar Altunizade İlahiyat Cami'nde öğlen namazına müteakip kaldırılacak.

Şişli Rizeliler Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Onursal başkanimiz NECATI SARUHAN vefat etti. Cenazesi 26 Mayis 2019 Pazar ögle namazina müteakip Altunizade Marmara Ilahiyat Fakültesi camiinden kaldirilacaktir. Merhuma Allahtan rahmet Saruhan Ailesine ve sevenlerine bassagligi dileriz." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #necati saruhan
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