FTZ Grup Başkanı ünlü iş insanı Songül Zülfikar, bir spor merkezinin saunasında fenalaşarak hayatını kaybetti

FTZ Grup Başkanı Songül Zülfikar (70) Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir spor merkezinin saunasında fenalaşarak hayatını kaybetti.



Bilkent Üniversiteler Mahallesi'nde faaliyet gösteren spor salonunun saunasına giren Songül Zülfikar'ı, bir süre sonra tesis çalışanları yerde hareketsiz yatarken buldu.



Tesistekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zülfikar'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Zülfikar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Zülfikar'ın, cuma günü Gölbaşı'nda defnedileceği öğrenildi.