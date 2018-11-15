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Ünlü işadamı silahlı saldırıda öldürüldü

Barbaros Bulvarı'ndaki bir binada silahlı saldırıya uğrayan işadamı Ali Rıza Gültekin yaşamını yitirdi

Ünlü işadamı silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan işadamı Ali Rıza Gültekin hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı'nda, Gültekin'in arkadaşlarıyla bulunduğu, bir binanın dördüncü katındaki iş yerine silahlı 4 kişi geldi.

Bu kişilerin silahla ateş ettiği Gültekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Beşiktaş İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ali Rıza Gültekin #beşiktaş
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