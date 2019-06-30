Ünlü isimden EYT'ye destek - 30 Haziran 2019 Pazar son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili ünlü yazardan açıklama geldi. Türkiye gazetesi ve İnternet Haber yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programının canlı yayınında EYT'lilere destek verdi. Özışık, "EYT mağdurlarına -kim ne derse dersin, sabaha kadar konuşurum bunları- EYT mağdurlarına hakları verilmeliydi, bitti. Çünkü geriye dönük kanun, işletildi. EYT mağdurlarının hakkı da verilmeyince tüm bunları topladığınızda Türkiye genelinde ki bunların 4'te biri sanırım ya da 5'te biri İstanbul'da yaşıyor. Bunları küstürdüğünüzde zaten 6-7 milyonluk bir seçmen kitlesi yapıyor." şeklinde konuştu

Türkiye gazetesi ve İnternet Haber yazarı Süleyman Özışık, Beyaz TV canlı yayınında yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılanlara EYT'lilere destek verdi.



Süleyman Özışık, şunları söyledi:



"Yanlışları üst üste koyduğunuzda...



3600 deyin, yanlış adaylar deyin, KHK deyin, EYT mağdurları deyin...



EYT mağdurlarına -kim ne derse dersin, sabaha kadar konuşurum bunları- EYT mağdurlarına hakları verilmeliydi, bitti.



Çünkü geriye dönük kanun, işletildi.



EYT mağdurlarının hakkı da verilmeyince tüm bunları topladığınızda Türkiye genelinde ki bunların 4'te biri sanırım ya da 5'te biri İstanbul'da yaşıyor. Bunları küstürdüğünüzde zaten 6-7 milyonluk bir seçmen kitlesi yapıyor. Siz bu hataları yaptığınızda adeta seçmene 'Allahını peygamberini seversen bana oy ver' mi diyorsunuz, buna rağmen seçmen geldi yüzde 45 oy verdi."



ulusal.com.tr