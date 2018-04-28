Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adaylığı için imza seferberliği başladı. Pek çok ünlü isim de Doğu Perinçek’e desteklerini açıkladı

Vatan Partisi liderinin cumurbaşkanlığına aday olabilmesi için verilen destek çığ gibi büyüyor.



Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularında, Vatan Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için, yazarından milli sporcusuna kadar toplumun önde gelenlerinden imza çağrısı gelmeye devam ediyor. Doğu Perinçek’in milli meselelerdeki tutumuna, mücadelesine dikkat çeken isimler, arkadaşlarını da bu imza kampanyası için örgütleyeceklerini belirtiyorlar. Öncüler, neden Doğu Perinçek’e imza vereceklerini Aydınlık’a anlattı.



SİLİVRİ MÜCADELESİ İÇİN







Nihat Genç (Yazar): Doğu Perinçek’in adaylığı için Ulusal Kanal’ın canlı yayınında imza veren yazar Nihat Genç, “FETÖ ve PKK’ya karşı milli duruşundan ve her şeyden önce Silivri mücadelesinden Doğu Perinçek’e imza verdim” dedi. Genç, “Burada bizim yapacağımız, TC kimlik numaramızı verip, ikametgah adresimizi yazıp, adayımızın ismini söyleyip altına imzayı atmak. Bu iş bu kadar basit. Zahmetli bir şey yok bunda. Bir dilekçedir bu, bunun zor bir şeyi yok. Yapılacak iş de biraz önce söyledik, çok basittir” diye konuştu.



‘ARKADAŞLARIMI DA ÖRGÜTLEYECEĞİM’







Nilgül Doğan (E. Org. Çetin Doğan’ın eşi): “Ermeni soykırımı yalanlarına karşı yalan iddiaları o kadar güzel çürüttü ki bana göre herkesin bu konuda Doğu Perinçek’e gönül borcu var. Kumpas davalarında sadece Doğu Bey’in partisi arkamızdaydı. Birlikte Silivri zindanlarının önünde çadırlar kurduk, eylemler yaptık. Yasaklanan milli bayramlarda gazlar yiyerek, barikatları yıktık. Bu sebeple Doğu Bey’e, sayın eşine ve partideki yöneticilere gönül borcum var. Ülkenin aydınlığa çıkabilmesi hepimizin sorunu, ülkenin böyle bir Cumhurbaşkanı’na ihtiyacı var. Bunu en çok hakedenlerden biri de birikimleriyle, söylemleriyle, eylemleriyle Doğu Perinçek’tir. Doğu Bey’e destek olmaları için arkadaşlarımı da örgütleyeceğim. Umarım bu konuda başarılı olur.”



‘MİLLİ MESELELERDE YANIMIZDA OLDULAR’







Alper Sunaçoğlu (Milli Yüzücü): “Ben kararımı verdim, bu defa ezber bozup oyumu Vatan Partisi’ne vereceğim. Neden mi? Birincisi; Yunan işgali altında olan Türk adalarına çıkıp, Türk bayrağı diktiğimde her türlü desteği verenler, beni karşılayanlar ve beni tutuklamak isteyenlere karşı etten duvarı örenler, Vatan Partililerdi. ‘Türk askeri giremez’ denilen Hakkari’ye, Yüksekova’ya, terör vadisi olan Doski’ye gidip Türk bayrağı diktiğimde, benim yanımda Vatan Partililer vardı. Doğu Bey’in sözde Ermeni soykırımına dair yaptığı mücadele ve elde ettiği sonuca zaten değinmeme gerek yok. Bunu Türk Milleti de bütün dünya da zaten biliyor. Diğer adaylara bakıyorum, bugüne kadar Türk milleti için zerrece bir şey yapmışlar, FETÖ’yle kol kola geziyorlar. Bugün karşımıza süslenmiş, püslenmiş şekilde aday olarak çıkarılıyor. Bu konuda en mantıklı olan tabi ki Vatan Partisi’nin yanında olmaktır.”



MÜJDAT GEZEN'DEN DESTEK







Ünlü sanatçı Müjdat Gezen de Perinçek’in cumhurbakan adaylığına destek veren isimlerden. Vatan Partisi İstanbul İl Bakan Erkan Önsel ve beraberindeki heyetle görüşen Müjdat Gezen, Perinçek için imza verdi. Ünlü sanatçı; “Doğu benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. 100 bin imza gerekli. Bir imza da benden” dedi.



AYDINLIK ÇALIŞANLARI TOPLANDI







Aydınlık gazetesi emekçileri de dün toplanarak seçim sürecine ilişkin planlamalarını tamamladı. Gazete çalışanları da "Perinçek için bir imza da bizden" dediler.