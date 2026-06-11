Ünlü isimlere narkotik operasyonu! O isimler gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isimlere yönelik sürdürülen hukuki adli süreçte yeni bir operasyon dalgası başlatıldı

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlü isimlere narkotik operasyonu! O isimler gözaltında
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık talimatı ve soruşturma dosyası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliyi düzenlenen baskınlarla gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar arasında sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun saha ayağının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan ünlü simalar, adli prosedür gereği ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, yasal ifade işlemleri ve adli sorgulamalarının tamamlanması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesinde yer alan merkez binasına götürüldü. Soruşturma dosyasındaki diğer şüphelilere yönelik operasyonel sürecin devam ettiği bildirildi.

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