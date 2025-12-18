Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve büyük bir gizlilikle sürdürülen uyuşturucu soruşturması, magazin gündemini sarsan bir operasyonla sonuçlandı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma dosyasında adı geçen ünlü isimlere yönelik operasyon için start verdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir .

Şüpheli Mümine Senna YILDIZ isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

YAKALANANLAR

İrem SAK

Danla BİLİÇ

Mümmine Senna YILDIZ

Aleyna TİLKİ

Adresinde BULUNAMAYANLAR:

Melisa DÖNGEL

Yusuf GÜNEY

Cihan ŞENSÖZLÜ"

Ayrıca yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FENOMEN SERCAN YAŞAR İÇİN 'ETKİN PİŞMANLIK' TAHLİYESİ

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomeni ve ünlü işletmeci Sercan Yaşar ise dün ifade işlemleri için cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirilip, savcı karşısına çıktı. Savcılıktaki sorgusunda 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanmak istediğini belirten ve ifade veren Sercan Yaşar, işlemlerinin ardından tahliye edilerek serbest bırakıldı.

GARİPOĞLU AİLESİNDEN O İSME YAKALAMA EMRİ

Soruşturma derinleştirilirken, iş dünyasının tanınmış ismi Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu ile birlikte, iş insanı Burak Ateş hakkında da yakalama emri düzenlendiği öğrenildi.