Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Karar açıklandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakim karşısına çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Karar açıklandı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgu süreci tamamlandı.

Zanlılar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper'i tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık makamı, diğer şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.

Sulh ceza hakimliğinde görülen duruşma sonucunda Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme; savcılığın tutuklama istediği Burak Fahri Yön ile adli kontrol talep ettiği Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Tokat'ta feci kaza: Otobüs demir yüklü tıra çarptı, yaralılar varTokat'ta feci kaza: Otobüs demir yüklü tıra çarptı, yaralılar varYurt
Bedaş uyardı: İstanbul'da 13 Ocak Salı günü bu ilçelere elektrik verilmeyecekBedaş uyardı: İstanbul'da 13 Ocak Salı günü bu ilçelere elektrik verilmeyecekYurt
Günün Manşetleri
Avukatlara dev finansman desteği
Gençlerin önünü açacak projede detaylar netleşti
'Yeni nesil' çetenin yöntemi kan dondurdu
Kara kuvvetleri'ndeki milyonluk vurguna 21 gözaltı
Aralarında aktif kamu çalışanları da var
Esir tutulan Maduro'dan ilk mesaj
Özel Kalem Müdürü gözaltında
İstanbul'da yağış sonrası barajlar ne durumda?
İran, ABD ve İsrail’i uyardı
AKOM saat verip uyardı...
Çok Okunanlar
3 milyon lirayı bankaya koyan ayda kaç TL alıyor? 3 milyon lirayı bankaya koyan ayda kaç TL alıyor?
Meteoroloji alarm verdi Meteoroloji alarm verdi
Bedaş uyardı! Bedaş uyardı!
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Küresel kaos altını uçurdu Küresel kaos altını uçurdu