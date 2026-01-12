Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Karar açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorgu süreci tamamlandı.

Zanlılar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper'i tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılık makamı, diğer şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.

Sulh ceza hakimliğinde görülen duruşma sonucunda Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme; savcılığın tutuklama istediği Burak Fahri Yön ile adli kontrol talep ettiği Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.