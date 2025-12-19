Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında;

Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188),

Saadet Ezgi Eyyüboğlu hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma (TCK 191),

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme (TCK 227),

Saim Macit hakkında ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

EVLERDEN CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde ve gösterdikleri adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen malzemeler, operasyonun ciddiyetini gözler önüne serdi. Emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, silahlara ait 16 adet kurusıkı fişeği ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan incelemelerde ise evlerden; 8 tablet halinde toplam 111 kapsül Lyrica, 4 parça kristal formda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen 51 adet kartuş kutusu, 5 adet likit sıvı ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve öğütücü çıktı.