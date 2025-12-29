Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

Hafta sonu gözaltına alınan ünlü isimler adliyeye sevk edilirken, mahkemeden iki tutuklama kararı çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve Youtuber Taner Çağlı ile Mustafa Karataş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İKİ İSİM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık sorgularının ardından Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle, Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkan Veyis Ateş ve Taner Çağlı hakkında tutuklama kararı verildi. Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RTÜK'ten, Yalova'da DEAŞ operasyonu için yayın yasağıRTÜK'ten, Yalova'da DEAŞ operasyonu için yayın yasağıGündem
İstanbul'da 30 Aralık alarmı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul'da 30 Aralık alarmı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
veyis ateş uyuşturucu operasyonu
Günün Manşetleri
Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Bu şehirlerde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Türkiye ile Ermenistan arasında "vize kolaylığı" kararı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Narin Güran davasında yeni gelişme
"Eli kanlı canilerle mücadelemiz sürecek"
DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltında
DEAŞ operasyonunda şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu
3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü
Yüzyılın projesinde büyük heyecan
Çok Okunanlar
Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste
Alaryakıt fiyatlarında son durum Alaryakıt fiyatlarında son durum
Rekorun ardından altın frene bastı Rekorun ardından altın frene bastı
Emekli ve memur zammında 3 kritik senaryo Emekli ve memur zammında 3 kritik senaryo
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor! Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor!