Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Hafta sonu gözaltına alınan ünlü isimler adliyeye sevk edilirken, mahkemeden iki tutuklama kararı çıktı.
Geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve Youtuber Taner Çağlı ile Mustafa Karataş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
İKİ İSİM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcılık sorgularının ardından Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle, Mustafa Karataş ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Hakimlik karşısına çıkan Veyis Ateş ve Taner Çağlı hakkında tutuklama kararı verildi. Mustafa Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.