Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 7 ünlü için takipsizlik kararı verildi

İstanbul’da ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizlerde 7 ünlünün kan ve saç örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Simge Sarıyar
İstanbul’da ünlü isimleri kapsayan “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.
Adli Tıp Kurumu’nca gerçekleştirilen testlerde, kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmeyen 7 ünlü isim hakkında takipsizlik kararı verildi.

Soruşturma kapsamında delil olarak alınan numunelerde test sonuçları “negatif” çıkan ünlü isimler; Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan oldu.

SORUŞTURMA GENİŞ KAPSAMDA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, çok sayıda tanınmış ismi kapsıyor. Savcılık, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger’in de bulunduğu çok sayıda ünlü hakkında yürütülen incelemeyi sürdürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu tarafından 7 ünlü isimden alınan kan ve saç örneklerinin analiz sonuçları, uyuşturucu madde kullanımına dair herhangi bir bulgu içermedi.

Bu sonuçların ardından savcılık, Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verilmesine hükmetti.

8 ÜNLÜNÜN TEST SONUÇLARI “POZİTİF” ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, bazı ünlü isimlerin kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Uyuşturucu madde tespiti pozitif çıkan isimler arasında Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım yer aldı.

Ayrıca raporda, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler de belirtildi. Bu isimler; İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kayıtlara geçti.

