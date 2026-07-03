Ünlü komedyen Deniz Göktaş hakkında kritik gelişme! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Stand-up gösterileri ve politik mizah videolarıyla tanınan ünlü komedyen Deniz Göktaş, hakkında yürütülen bir ceza soruşturması kapsamında adliyede sıcak saatler yaşıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlü komedyen Deniz Göktaş hakkında kritik gelişme! Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Dün yurt dışı seyahati dönüşünde havalimanında polis ekiplerince gözaltına alınan Göktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün savcılığa sevk edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan ünlü komedyenin adli süreci yakından takip ediliyor.

SAVCILIK İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Havalimanındaki gözaltı sürecinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen Deniz Göktaş'ın savcılık sorgusu sona erdi. Edinilen bilgilere göre, Göktaş savcılık makamına verdiği resmi ifadede üzerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Yapılan mizahi içeriklerin, stand-up gösterilerinin ve sanatsal ifadelerin ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığını, herhangi bir hakaret ya da aşağılama kastı taşımadığını savundu.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

Savcılık makamı, alınan ifadenin ve soruşturma dosyasındaki mevcut delillerin incelenmesinin ardından iddiaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak serbest bırakma kararı vermedi. Komedyen Deniz Göktaş;

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama"

suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemenin, Göktaş hakkında tutuklama, adli kontrol (yurt dışı çıkış yasağı/imza yükümlülüğü) ya da serbest bırakma kararlarından hangisini vereceği ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

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