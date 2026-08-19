Ünlü kripto borsasının hukuk başkanına zina şoku! 50 milyonluk dava açıldı

Eşinin şüphelenmesi üzerine dedektif gibi toplanan otel kayıtları ve 40 günlük güvenlik kamerası görüntüleri İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ndeki dava dosyasına girdi. İhanetin aile konutuna ve çocukların gözü önüne kadar taşındığını belgeleyen koca Aytunç Ö., 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarken mahkeme ara kararla kadının kocasına aylık 35 bin TL tedbir nafakası ödemesine hükmetti.

HAVALİMANINDAN BUNGALOVA, ETİLER'DE 3 GÜN 3 GECE

Dava dosyasına sunulan resmi konaklama kayıtları, ilişkinin organize ve süreklilik arz eden boyutunu gözler önüne serdi:

İstanbul Havalimanı Oteli: Avukat Ayça Ö.'nün Bahtiyar Y. ile ilk olarak 20 Haziran 2025'te havalimanı içindeki oteli 3 saatliğine kiraladığı saptandı.

Sapanca Bungalov: 14 Temmuz 2025'te Sakarya Sapanca'daki bungalov tesislerinde konakladıkları belirlendi.

Etiler'de Kesintisiz Konaklama: İkilinin 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında Etiler'deki lüks bir otelde 3 gün 3 gece boyunca kesintisiz birlikte kaldıkları resmi belgelerle tespit edildi.

AİLE KONUTUNA 15 KEZ GİRİŞ: KAMERA KAYITLARI DOSYADA

Mahkemeye sunulan 40 günlük site ve apartman güvenlik kamerası kayıtlarında skandalın boyutunun aile konutuna kadar uzandığı görüldü:

Sevgilinin farklı tarihlerde gündüz ve gece saatlerinde aile konutuna tam 15 kez giriş-çıkış yaptığı kayıtlara geçti.

21 Kasım gece yarısı şahsın soyunarak apartmana girdiği, otoparkta ve araç içinde yaşanan yakınlaşmalar ile çocukların yanında gerçekleşen temasların saniye saniye kaydedildiği dilekçede yer aldı.

Sevgilinin eve çiçek ve poşetlerle geldiği, çocukların önünde aile düzenini zedeleyici davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

50 MİLYON TL TAZMİNAT TALEBİ VE 35 BİN TL TEDBİR NAFAKASI

Aytunç Ö.'nün avukatı Erdost Balcı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede; çocukların velayetinin babaya verilmesi, 50 milyon TL manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunuldu.

Delilleri ve kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, ara karar oluşturarak dava sürecinde avukat kadın Ayça Ö.'nün eşi Aytunç Ö.'ye aylık 35 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Çekişmeli boşanma davası devam ediyor.