Ünlü menajer Haluk Şentürk gözaltına alındı

Müzik dünyasının önde gelen isimlerinin menajerliğini yürüten Haluk Şentürk, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ünlü menajer Haluk Şentürk gözaltına alındı
Yayınlanma:

Hadise ve Gülşen gibi isimlerin profesyonel iş süreçlerini yöneten menajer Haluk Şentürk, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Şentürk, yürütülen bir "uyuşturucu soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem gördü.

EVİNDEN ALINIP ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Halk TV'de yer alan habere göre, polis ekipleri Şentürk'ü ikamet ettiği evinde gözaltına aldı. Emniyet birimlerindeki işlemlerin ardından ünlü menajerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Şentürk’ün temsil ettiği sanatçılar arasında Hadise ve Gülşen’in yanı sıra Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi müzik piyasasındaki önemli isimler de bulunuyor.

Öte yandan, operasyonun kapsamına dair dikkat çeken bir başka detay daha paylaşıldı. Aynı sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla, Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de gözaltına alındığı belirtildi.

Borsa İstanbul'dan rekor: BİST 100 endeksi 11 bin 675 puanı gördüBorsa İstanbul'dan rekor: BİST 100 endeksi 11 bin 675 puanı gördüEkonomi
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
menajer uyuşturucu
Günün Manşetleri
Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için önemli ve gerekli
Ocak ayı kira zam oranı belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
2025 yılı enflasyonu belli oldu
2021'den bu yana tüm cinayetler aydınlatıldı
Yüzlerce mağdur, milyonlarca liralık vurgun...
ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı
Yılın haydutluğu gazete manşetlerinde!
DEAŞ evindeki kadınların ifadeleri ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın yeni haftaya nasıl başladı?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek? Milyonlarca memurun beklediği haber geldi: Kimin cebine ne kadar girecek?
MGM’den peş peşe uyarılar MGM’den peş peşe uyarılar
2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste 2026 bedelli askerlik, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı liste