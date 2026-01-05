Ünlü menajer Haluk Şentürk gözaltına alındı

Hadise ve Gülşen gibi isimlerin profesyonel iş süreçlerini yöneten menajer Haluk Şentürk, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Şentürk, yürütülen bir "uyuşturucu soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem gördü.

EVİNDEN ALINIP ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Halk TV'de yer alan habere göre, polis ekipleri Şentürk'ü ikamet ettiği evinde gözaltına aldı. Emniyet birimlerindeki işlemlerin ardından ünlü menajerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Şentürk’ün temsil ettiği sanatçılar arasında Hadise ve Gülşen’in yanı sıra Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi müzik piyasasındaki önemli isimler de bulunuyor.

Öte yandan, operasyonun kapsamına dair dikkat çeken bir başka detay daha paylaşıldı. Aynı sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla, Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de gözaltına alındığı belirtildi.