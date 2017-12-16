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Ünlü müzisyen İskender Küserman oğlu tarafından öldürüldü

Devlet sanatçısı İskender Küserman, oğlu tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. 18 yaşındaki Emir, annesiyle beraber polise teslim oldu. Emir ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi

Ünlü müzisyen İskender Küserman oğlu tarafından öldürüldü

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda perküsyon sanatçısı olan İskender Küserman, eşiyle sıkıntı yaşıyordu. Bunun üzerine eşi oğlu Emir'i de alıp Çanakkale'ye gitti. 2 gün öncedönen anne-oğul, Bakırköy'deki evlerinde kalmaya başladı. Dün sabah İskender Küserman eşiyle tartışmaya başladı. Eşine "Seni boşamayacağım" diye bağırmaya başlayan babasını gören oğlu Emir, mutfaktan aldığı bıçakla babasını boğazından ağır yaraladı. Yere yığılan baba hayatını kaybetti.

Sabah gazetesinden Barış Sözal'ın haberine göre, polise annesiyle teslim olan 18 yaşındaki Emir Küserman'ın "Babam, anneme bağırmaya başladı. Kendimi kaybettim. Aldığım bıçağı boğazına sapladım. Bir anda oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emir Küserman ifadesinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklandı. İskender Küserman'ın şarkıcı Seyyal Taner'in kuzeni olduğu öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iskender küserman
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