Son dakika haberleri... Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Adana'da dünyaya gelen ve 1971 yılında tiyatroya başlayan ve "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Kış Çiçeği" filmlerinin yanı sıra "Ayşecik" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 69 yaşında hayatını kaybetti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun ve sinemasının acı kaybı. Cengiz Sezici'yi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi ile tiyatrocu ve sanatçı dostları da Sezici'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.



CENGİZ SEZİCİ KİMDİR



Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 1950 yılında dünyaya geldi. 1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı, 1978'de sinema içinde yer aldı. AST gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal film festivali en iyi yardımcı erkek oyuncusu seçilmişti. 1998-2000 arası Show Tv ekranlarında yayınlanan yerli dizi Ayşecik'te canlandırdığı Çatal Niyazi karakteriyle sivrildi.



YER ALDIĞI PROJELER



Kurtlar Vadisi Pusu - 2014-2015 - Settar Zazaoğlu

Kaçak - 2013-2014 - Nihat Cabbar (Bici Nihat)

Geniş Aile - 2011 - Konuk Oyuncu

Keşanlı Ali Destanı - 2011

Kül ve Ateş 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine[1] 2008

Yersiz Yurtsuz 2007

Zeynep'in Sekiz Günü 2007

Ver Elini İstanbul - 2005

Kırık Kanatlar - 2005

Aşka Sürgün - 2005

Gülizar - 2004

Bir Aşk Hikâyesi - 2004

İki Genç Kız - 2004

Kurşun Yarası - 2003

Emanet - 2002

Hastayım Doktor - 2002

Can Ayşecik - 2000

Bedel - 2000

Ver Elini Kayınço - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Zilyoner - 1999

Üçüncü Sayfa - 1999

Ayşecik - 1998

Aynalı Tahir - 1998

İlişkiler - 1997

Kış Çiçeği - 1996

Ali / Sakın Arkana Bakma - 1996

Zehra Ana - 1996

Evdekiler - 1995

Sen de Gitme Triandafilis - 1995

Uyuşturucu - 1994

Sessiz Çığlık - 1994

Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar - 1993

Rumuz Sev Beni - 1993

İftira - 1993

Issızlığın Ortası - 1991

Siyabend-ü Xece - 1991

Eskici Ve Oğulları - 1990

Kiraz Çiçek Açıyor - 1990

Zavallı - 1990

Çingene - 1989

Gülen Adam - 1989

Kırmızı Gece - 1988

Aşıksın - 1988

Yeter - 1988

72. Koğuş - 1987

Anayurt Oteli - 1987

Babamız Eğleniyor - 1987

Alnımdaki Bıçak Yarası - 1987

Vurgun - 1987

Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986

Çalıkuşu - 1986

Gün Akşam Oldu - 1986

Seher Vakti - 1986

Son Urfalı - 1986

Karanfilli Naciye - 1984

Balayı - 1984

Selvi Boylum Al Yazmalım - 1977



