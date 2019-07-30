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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'dan iddialara açıklama

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, "Tanık olarak resmi kurumlara verdiğim ifademde de belirttiğim üzere, hiç kimseye saldırmadığım gibi bazı mecralarda yazdığı gibi alkollü de değildim. Kamera kayıtları incelenirse, alkollü olmadığım, kimseye zarar vermediğim görülecektir. Bu nedenle; hakkımda iftira niteliğinde, gerçek dışı haber yapan, gerçek dışı beyanda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" açıklaması yaptı

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'dan iddialara açıklama

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Çelikkol, şunları belirtti:

"Arkadaşımın doğum günü için uğradığım mekanın çıkışında, tanımadığım kişiler arasında yaşanan arbedeye tanık olmam sebebiyle, kişilerin sakinleşmesi, sükunetin sağlanması için sadece telkinde bulundum. İnsani bir görev olarak içinde bulunduğum bir hadisenin bu boyutlara gelmesine, şahsımın darp, şiddet gibi çirkin yakıştırmalarla suçlu gösterilmesine ve itibarsızlaştırma çabasına anlam veremiyorum.

Tanık olarak resmi kurumlara verdiğim ifademde de belirttiğim üzere, hiç kimseye saldırmadığım gibi bazı mecralarda yazdığı gibi alkollü de değildim. Kamera kayıtları incelenirse, alkollü olmadığım, kimseye zarar vermediğim görülecektir.

Bu nedenle; hakkımda iftira niteliğinde, gerçek dışı haber yapan, gerçek dışı beyanda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibrahim çelikkol
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