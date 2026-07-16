Ünlü oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı

Ünlü tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'nün gözaltına alındığı bildirildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bizzat duyuran ünlü oyuncunun gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlü oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı
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Tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Levent Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği kısa paylaşımla kamuoyunu bilgilendirdi. Üzümcü, yaptığı paylaşımda doğrudan "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullanarak işlem yapıldığını takipçilerine aktardı.

Ünlü oyuncunun neden gözaltına alındığına dair emniyet birimlerinden veya adli mercilerden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.

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