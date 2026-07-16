Ünlü oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı

Tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Levent Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği kısa paylaşımla kamuoyunu bilgilendirdi. Üzümcü, yaptığı paylaşımda doğrudan "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullanarak işlem yapıldığını takipçilerine aktardı.

Ünlü oyuncunun neden gözaltına alındığına dair emniyet birimlerinden veya adli mercilerden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.