Oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadınıyla ilgili paylaşımlarına tepki geliyor. Alakurt ise Instagram hesabından yeni açıklamalar yaptı. Alakurt, "Unutmayın tek eleştiri yapmaya ve fikir beyan etmeye hakkı olan toplum değildir. Hoşunuza gider ya da gitmez ama bu da benim fikrim ve gözlemimdir. (Kuyruk acısı diyenler içinde acı yok fikir var." dedi. Alakurt, "O laf ettiğin TÜRK kadını seni bir yerlere getirdi. Sen kimsin ki TÜRK kadınlarına laf ediyorsun" paylaşımına ise "Beni nereye getirdi bi anlatsana eğitimimi nerede verdiniz? Nasıl yetenek bahşettiniz? Ekranda menfaati için beni toplum varetti yalakalığı yapanlara git kızım sen burda işin yok muhattapların orda" yanıtını verdi

Ünlü Adanalı dizisinde oynayan Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadını paylaşımlarına tepki geliyor.



Alakurt tepkilere yanıt verdi.



Instagram hesabının hikayeler kısmından açıklama yapan Alakurt, "Unutmayın tek eleştiri yapmaya ve fikir beyan etmeye hakkı olan toplum değildir. Hoşunuza gider ya da gitmez ama bu da benim fikrim ve gözlemimdir. Kuyruk acısı diyenler içinde acı yok fikir var." ifadelerini kullandı.



Alakurt, "O laf ettiğin TÜRK kadını seni bir yerlere getirdi. Sen kimsin ki TÜRK kadınlarına laf ediyorsun" paylaşımına ise şu yanıtı verdi:



"Beni nereye getirdi bi anlatsana eğitimimi nerede verdiniz? Nasıl yetenek bahşettiniz? Ekranda menfaati için beni toplum varetti yalakalığı yapanlara git kızım sen burda işin yok muhattapların orda"