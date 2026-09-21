Ünlü oyuncu Melis Sezen'in emniyet ifadesi sızdı! Melis Sezen polise ne anlattı?

İstanbul'da yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerinin ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu Melis Sezen’in emniyette verdiği detaylı ifadesi ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ünlü oyuncu Melis Sezen'in emniyet ifadesi sızdı! Melis Sezen polise ne anlattı?
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 Hakkındaki madde kullanımı, temini ve partilerde başkalarına ikram ettiği yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddeden Sezen, sürecin bir "itibar suikastı" olduğunu savundu. Aylık ortalama 400 bin TL kazancı olduğunu belirten ünlü oyuncu, suçlamaları kabul etmediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini kaydetti.

"HAYATIMDA HİÇ KULLANMADIM, KİMSEYLE PARA TRANSFERİM YOK"

Melis Sezen, emniyetteki sorgusu sırasında uyuşturucu ticareti veya kullanımıyla ilişkilendirilen çevrelerle hiçbir temasının olmadığını vurguladı:

Hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını ve kullanımını kesinlikle tasvip etmediğini belirtti.
Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şahıslarla irtibat kurmadığını, kimseyi aracı kılmadığını ve bu kişilere herhangi bir para transferi gerçekleştirmediğini ifade etti.
Gece hayatının yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Sezen; iş gereği katılmak zorunda olduğu davetler haricinde parti veya benzeri eğlence ortamlarında yer almadığını aktardı.

AYLIK KAZANCI 400 BİN TL: TELEFON ŞİFRESİNİ PAYLAŞTI

Maddi durumu ve özel hayatına ilişkin şeffaf davrandığını kaydeden Sezen, kolluk kuvvetleriyle tüm erişim bilgilerini paylaştığını ifade etti:

Mesleki olarak dizi ve film sektöründe oyunculuk yaptığını, aylık ortalama gelirinin yaklaşık 400 bin TL seviyesinde olduğunu beyan etti.
Dijital incelemeler için telefonundaki uygulamalarda gizli bir şifreleme bulunmadığını, yalnızca ana ekran açılış şifresi olduğunu ve bunu da görevli polislere teslim ettiğini aktardı.

"TEST SONUCUMUN NEGATİF ÇIKACAĞINDAN ADIM KADAR EMİNİM"

Hakkındaki ihbarın asılsız olduğunu ve hiçbir somut delile dayanmadığını ifade eden oyuncu, bilimsel testlere açık olduğunu belirtti:

Kolluk birimlerine çağrıda bulunan Sezen, "Her türlü kan ve kıl örneğini vermeye hazırım. Test sonucumun negatif çıkacağından adım kadar eminim. Kime, nerede ikram ettiğime dair tek bir veri bulunamaz çünkü böyle bir şey yaşanmadı" dedi.
Uzun yıllardır annesi ve kardeşiyle sakin bir aile hayatı sürdürdüğünü, vaktinin neredeyse tamamını evinde ya da sette çalışarak geçirdiğini vurguladı.
İşlemediği bir suçtan dolayı "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmayı reddettiğini sözlerine ekledi.

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