Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı netleşti!

Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) cenaze programı netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı netleşti! - Resim: 1

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç (51), Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmiş, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı netleşti! - Resim: 2

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi.

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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı netleşti! - Resim: 3

Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti. Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar.

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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı netleşti! - Resim: 4

İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz.

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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı netleşti! - Resim: 5

Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek" ifadelerini kullandı.

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