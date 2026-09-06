Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümünde kan donduran şüphe! İşte ayrıntılar

Yapılan ilk adli muayenede Kılıç’ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilirken, evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunduğu öne sürüldü. Yaklaşık iki gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen usta oyuncunun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK İNCELEMEDE VÜCUDUNDA MORLUKLAR BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde yürüttüğü tahkikatta dikkat çekici bulgulara ulaşıldı:

Sağlık ve adli tıp görevlilerinin yaptığı ilk yüzeyel incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu kayıtlara geçti.

Morluklara karşın cansız bedende herhangi bir kesici alet, ateşli silah yarası veya darp izine rastlanmadı.

Evde narkotik madde bulunduğu öne sürülürken, ölümün kesinleşmesi için otopsi raporunun beklendiği kaydedildi.

Son olarak "Teşkilat" dizisinde kamera karşısına geçen Kılıç'ın bilinen bir tiroit rahatsızlığı olduğu, kız arkadaşının ise polise verdiği ifadede usta oyuncunun kan kanseri (lösemi) tedavisi gördüğünü dile getirdiği bildirildi.

SANAT DÜNYASI EVİNE KOŞTU: CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Acı haberin hızla yayılmasının ardından çok sayıda meslektaşı ve dostu Kılıç’ın Kağıthane Nurtepe Mahallesi'ndeki evinin önüne akın etti.

Oyuncu Eren Vurdem başta olmak üzere çok sayıda arkadaşı bina bahçesinde üzüntüyle savcılık incelemesinin bitmesini bekledi.

Polisin saatler süren incelemesi sonrası 51 yaşındaki sanatçının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

DOSTLARI VE ROL ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Kılıç’ın ani vedası sanat dünyasında şok etkisi yaratırken rol arkadaşları üzüntülerini paylaştı:

Kubilay Aka: Katıldığı bir davette gözyaşlarına boğulan Aka, "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. O çok yetenekli ve çok güzel bir kalp. Süzülüp gidişine şahit olduk hepimiz. Hâlâ olayın şokundayız" diyerek geceyi yarıda bıraktı.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner: Yıllarca "Seksenler" dizisinde unutulmaz "Ergun Plak" karakterine hayat veren rol arkadaşlarına veda eden ikiliden Fersoy "Ergun Plak abi" paylaşımı yaparken, Öner "İnanmak güç. Güzel adamdın, fırtınalı ama güzel" notunu düştü.

Şükran Ovalı, Bennu Yıldırımlar, Sedef Avcı, Ayça Bingöl ve Derya Bedavacı: Sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaparak derin acılarını ve taziye dileklerini dile getirdi.

DEVLET TİYATROLARINDAN CANNES VE ALTIN PALMİYE'YE

8 Temmuz 1975'te Ankara'da doğan aslen Malatyalı olan Serhat Mustafa Kılıç, tiyatro ve sinema kariyerine dev başarılar sığdırdı:

Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nü yüksek şeref derecesiyle tamamladı; Rutkay Aziz rejisiyle Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel sahneye adım attı.

Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yaptı; konservatuvarlarda oyunculuk ve reji eğitimleri verdi.

İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 3 sezon kapalı gişe oynayan "İntiharın Genel Provası" oyunundaki başarısıyla Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday gösterildi.

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği ve Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" kazanan "Kış Uykusu" filminde canlandırdığı İmam Hamdi rolüyle sinema tarihine geçti ve SİYAD'da ödüle aday oldu.